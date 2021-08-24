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تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا خلال صفحتها على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.

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