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توضيح عاجل من "المصل واللقاح" بشأن سلالة دلتا بلس

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن هناك استعداد كبير من الدولة المصرية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا عن طريق تصنيع اللقاحات.

وأكد "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن اللقاح هو السبيل الوحيد للخروج من الموجة الرابعة بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن مصر مستعدة حاليًا لتطعيم جزء كبير من المواطنين، لافتًا إلى أن اللقاحات لا تمنع الإصابة ولكن تقلل كثيرًا من الأعراض والمضاعفات والوفيات.

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن خطورة متحور "دلتا بلس" هو قدرته الشديدة على الانتشار بكثرة، وإصابته للأطفال والشباب، لافتًا إلى أن أعراض "دلتا بلس" متفاوتة من شخص لشخص، وأعراض أول حالة لدلتا بلس في مصر كانت خفيفة وتماثل دور البرد.

وتابع: "كان من المتوقع أن تبدأ الموجة الرابعة في بداية ديسبمبر، ولكنها بدأت باكرًا؛ وذلك لا يرجع للمتحور لأن مصر لم ترصد إصابات كثيرة به، ولكن ترجع إلى التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وتابع أن خلال الفترة المقبلة ستصل رسائل تلقي اللقاح للمواطنين الذين سجلوا اللقاح، مشددًا على أن اللقاح هو السبيل الوحيد للخروج من الموجة الرابعة بدون مضاعفات خطيرة.

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