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تنبيه عاجل من الصحة بشأن الموجة الرابعة لكورونا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:22 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلن الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، عن خروج أول كمية من لقاح سينوفاك غدًا.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مصر تريد ضمان عام دراسي موفق بدون فيروس كورونا.

وأكد أن موافقة الحصول على التطعيم لأغراض السفر لأغراض التعليم أو العلاج بشرى سارة، لافتًا إلى أن اللجنة العلمية لوضع بروتوكول التعامل مع فيروس كورنا تقوم بتحديث البروتوكول تحديث دائم، مشددًا على أن وزارة الصحة المصرية تواكب العلاجات الحديثة رغم أسعارها الباهظة.

وقال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تشهد زيادة طفيفة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها زيادة منتظمة، منوهًا بأنه من الممكن القضاء على زيادة الحالات بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتطعيم.

وأضاف أن فيروس كورونا هو مرض تنفسي بالمقام الأول مع بعض الأعراض الأخرى، وهذا النمط لم يتغير في الإصابات الجديدة، معلقًا: "ربنا كارمنا إن كل اللقاحات الموجودة فعالة ضد المتحورات الموجودة"، مؤكدًا أن اللقاحات هي طوق النجاة.

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