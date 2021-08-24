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مفاجأة حول تجديد عمرو السولية عقده مع الأهلي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح تامر النحاس، وكيل أعمال عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقترب من تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقال تامر النحاس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمرو السولية أصبح قريبًا من تجديد تعاقده مع الأهلي بعد التقارب في وجهات النظر".

وتابع، "عمرو السولية انتقل إلى الأهلي مقابل 50 ألف دولار، واللاعب تنازل عن نفس المبلغ لناديه الاماراتي السابق".

وفي سياق آخر، أوضح أن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، كان هدفه مع الدراويش هو المنافسة في المربع الذهبي، ولكن الظروف لم تساعده.

واستكمل، "قرار استمرار أو رحيل إيهاب جلال عن الاسماعيلي يتوقف على تلبية طلباته وتدعيم الفريق بشكل جيد، والمدرب يمتلك عروض بكل تأكيد في حال رحيله عن الإسماعيلي".

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