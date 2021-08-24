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مانشستر سيتي يعرض لاعبه على ميلان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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اقترح مانشستر سيتي على ميلان الإيطالي التعاقد مع أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يحاول إقصاء لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا الميركاتو الصيفي، بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية، عقب التعاقد مع جاك جريليش.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سيلفا رفض أن يكون جزءًا من صفقة التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، لذا يبحث عن نادي اخر يرغب في ضم سيلفا.

وأوضحت أن السيتي عرض خدمات سيلفا على ميلان الذي يبحث عن صانع ألعاب جديد هذا الصيف، لكن راتب اللاعب البرتغالي (8 ملايين يورو سنويًا) قد يعطل الصفقة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مانشستر سيتي اقترح حصول ميلان على تسهيلات في الدفع، حيث ينتقل اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 18 مليون يورو، بالإضافة إلى إلزامية الشراء مقابل 30 مليون يورو في صيف 2023

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