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القناة الناقلة لمواجهة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة، عبر قناة ON TIME SPORT، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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