منى زكي تكشف سر رفض والديها ارتباطها بأحمد حلمي.. تعرف على التفاصيل

كشفت الفنانة منى زكي سبب رفض والديها لزوجها الفنان أحمد حلمي عندما تقدم لخطبتها،وذلك من خلال برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه النمة إسعاد يونس



قالت "منى":" إن والديها رفضا زواجهما من أحمد حلمي في البداية نظرًا لأنه كان بسيط وفي بداياته الفنية ولايتمتع بالشهرة الكافية التي كنت أتمتع بها



وأضافت منى قائلة:"إن والدها أجلسها على ركبتيه وبكى وسألها عن رغبتها في الزواج من حلمي رغم قلة امكنياته مشيرة الى انها موافقتها جعلت والدها يخفف من مطالبه في الزواج.







