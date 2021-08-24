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منى زكي تكشف سر رفض والديها ارتباطها بأحمد حلمي.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:49 ص
بوابة الفجر
منار داود
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كشفت الفنانة منى زكي سبب رفض والديها لزوجها الفنان أحمد حلمي عندما تقدم لخطبتها،وذلك من خلال برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه النمة إسعاد يونس

قالت "منى":" إن والديها رفضا زواجهما من أحمد حلمي في البداية نظرًا لأنه كان بسيط وفي بداياته الفنية ولايتمتع بالشهرة الكافية التي كنت أتمتع بها

وأضافت منى قائلة:"إن والدها أجلسها على ركبتيه وبكى وسألها عن رغبتها في الزواج من حلمي رغم قلة امكنياته مشيرة الى انها موافقتها جعلت والدها يخفف من مطالبه في الزواج.



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