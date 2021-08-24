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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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مازال يجلس محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ققائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 19 هدف، بفارق أربع أهداف عن أحمد ياسر ريان صاحب الـ15 هدف.

ويحتل أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 14 هدف، بالتساوي مع مصطفى فتحي نجم نادي سموحة والمعار من القلعة البيضاء.

وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- محمد شريف، (الأهلي)، 19 هدفًا.
2- أحمد ياسر ريان، (سيراميكا كليوباترا)، 15 هدفًا.
3- أشرف بن شرقي، (الزمالك)، 14 هدفًا.
4- مصطفى فتحي (سموحة)، 14 هدفًا.
5- عمر كمال (المصري)، 13 هدفًا.
6- أحمد سمير (طلائع الجيش)، 11 هدفًا.
7- فخر الدين بن يوسف (الإسماعيلي)، 11 هدفًا.
8- أحمد علي (البنك الأهلي)، 11 هدفًا.
9- باسم مرسي (مصر المقاصة)، 11 هدفًا.
10- كريم بامبو (البنك الأهلي) 11 هدفًا.

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