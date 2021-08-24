رونالدو يثير الغموض حول مستقبله مع اليوفي

لا يزال موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مغلفًا بالغموض في ظل التقارير الصحفية العديدة، التي تؤكد رغبته في الرحيل هذا الصيف.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أنه رغم تأكيد بافيل نيدفيد، نائب رئيس فريق السيدة العجوز، بقاء كريستيانو ضمن صفوف الفريق، إلا أن رونالدو لا يزال يفكر في الرحيل.





وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن عملية خروج رونالدو لم يتم إغلاقها حتى الآن، وتحديدًا من جانب اللاعب ذاته ووكيل أعماله خورخي مينديز، حيث يحاول الثنائي البحث عن عروض جيدة، خلال الأيام القليلة المتبقية قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.





ونوهت، بأن كريستيانو لديه أمل في إيجاد فريق يذهب إليه، رغم عدم وصول أي عروض له حتى الآن.





ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال وصول عرض مناسب لرونالدو، خلال هذا الأسبوع، سيرحل عن الفريق، وقد تكون مباراة أودينيزي التي خاضها أمس (2-2) الأخيرة له بقميص البيانكونيري.



