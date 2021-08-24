Advertisements

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
يجلس نادي الزمالك على عرش ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين.

وجاء النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة، ويتواجد نادي سموحة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- الزمالك 76 نقطة
2- الأهلي 72 نقطة
3- سموحة 50 نقطة
4- بيراميدز 49 نقطة
5- المصري 49 نقطة
6- إنبي 46 نقطة
7- الإتحاد 44 نقطة
8- طلائع الجيش 41 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة
10- المقاولون العرب 38 نقطة
11- الجونة 37 نقطة
12- مصر المقاصة 37 نقطة
13- الإسماعيلي 35 نقطة
14 - غزل المحلة 35 نقطة
15 - البنك الأهلي 33 نقطة
16 - وادي دجلة 28 نقظة
17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة
18- أسوان 27 نقطة

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من حسم رابع صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

تسجيل 189 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 4 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يفقد نجمه أمام خيتافي بالدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لانتقال نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"متقلقوش".. وزيرة الهجرة توجه رسالة للعمالة بالخارج بسبب لقاح كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

منذ ثلث ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بالدوري المصري

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

فيراري الدوري المصري.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

03:23 ص

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

01:22 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

10:31 م

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

11:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements