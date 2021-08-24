تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء

يجلس نادي الزمالك على عرش ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين.





وجاء النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 72 نقطة، ويتواجد نادي سموحة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- الزمالك 76 نقطة

2- الأهلي 72 نقطة

3- سموحة 50 نقطة

4- بيراميدز 49 نقطة

5- المصري 49 نقطة

6- إنبي 46 نقطة

7- الإتحاد 44 نقطة

8- طلائع الجيش 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة

10- المقاولون العرب 38 نقطة

11- الجونة 37 نقطة

12- مصر المقاصة 37 نقطة

13- الإسماعيلي 35 نقطة

14 - غزل المحلة 35 نقطة

15 - البنك الأهلي 33 نقطة

16 - وادي دجلة 28 نقظة

17 - الإنتاج الحربي 27 نقطة

18- أسوان 27 نقطة



