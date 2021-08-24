عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات تداول مطقع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام عدد من قائدي الدراجات النارية وإحدى مركبات "التوك توك" بحركات استعراضية والسير بسرعات عالية بأحد شوارع مدينة شبراخيت بالبحيرة معرضين حياة المواطنين للخطر والتسبب في تعطيل الحركة المرورية.





وأضاف البيان: بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة أشخاص، مقيمين بمدينة شبراخيت، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم دراجتين ناريتين "دون لوحات"، ومركبة "توك توك" المستخدمين فى الواقعة.



