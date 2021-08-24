الكشف عن مدة غياب نجم باريس سان جيرمان

كشف مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي طبيعة الإصابة الت ي تعرض لها ماورو إيكاردي، مهاجم الفريق الباريسي ومدة غيابه عن الملاعب في الفترة المقبلة.





غياب نجم باريس سان جيرمان

و تعرض إيكاردي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان لإصابة قوية أمام بريست، مساء الجمعة الماضي، في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي.





من جانبه قال نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان على موقعه الرسمي: "تؤكد الاختبارات التي أجريت على ماورو إيكاري، أن لديه التواء من الدرجة الثانية في عضلة الترقوة اليمنى".





وأضاف النادي الفرنسي: "تقدر فترة غياب إيكاردي عن التدريبات الجماعية لسان جيرمان من 3 إلى 4 أسابيع".





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرما يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، عقب الفوز في أول 3 جولات بالمسابقة الفرنسية.



