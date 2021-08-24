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اصطدم بسيدة دون قصد.. "الداخلية" تكشف ملابسات مشاجرة المترو

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
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كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت يتضمن حدوث مشادة بين مجموعة من السيدات ورجل وتصويره بدعوى قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل إحدى عربات قطار "المترو".

وقالت الوزارة في بيان لها: "بالفحص تبين استقلال أحد الأشخاص عربة السيدات في الأوقات المصرح ركوب الرجال بها، بأحد قطارات المترو وحال سير القطار حدثت مشادة بينه وبين مجموعة من السيدات وتصويره بالهواتف المحمولة، لإدعائهن قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل القطار، حيث نزل من عربة السيدات، واستقل إحدى العربات المخصصة للرجال بذات القطار، وبالتواصل مع إحدى السيدات -إحدى شهود الواقعة- أيدت ما جاء بالفحص.

وأشارت الوزارة إلى أنه باستكمال الفحص والإستعانة بالتقنيات الحديثة ومراجعة كاميرات المراقبة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته قرر قيامه بالاصطدام بإحدى السيدات أثناء استقلاله أحد قطارات المترو دون قصد منه.

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مترو الأنفاق حوادث بوابة الفجر الفجر الداخلية

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