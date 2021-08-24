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ميدو يكشف تفاصيل أزمة محمد صلاح والمنتخب المصري

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل أزمة محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مع منتخب مصر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد صلاح ليس له أي دخل في أزمة ليفربول مع المنتخب الوطني، ويجب على الاتحاد المصري مخاطبة ليفربول للمطالبة بمشاركة صلاح في مباراة الجابون، لأن المنتخب لا يملك البديل له".

واستكمل، "إذا أتى محمد صلاح لخوض مباراة أنجولا في مصر سيضطر للغياب عن مباراة واحدة فقط مع ليفربول، وهي مباراة ليدز يونايتد، وذلك بسبب خضوع اللاعب لحجر صحي لمدة 10 أيام، بعد ذلك لتواجد مصر في المنطقة الحمراء".

واضاف، " في حال لعب مباراة الجابون فلن يغيب عن أي مباراة مع ليفربول، لأن الجابون ليست في المنطقة الحمراء".

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