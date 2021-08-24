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ضياء السيد يوضح الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الثلاثي حسين الشحات لاعب الأحمر، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومصطفى فتحي المعار إلى سموحة، هم الأنسب لتعويض غياب محمد صلاح، عن المنتخب المصري.

ومن المتوقع غياب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهتي منتخب مصر، أمام أنجولا والجابون، في تصفيات كأس العالم، وذلك بسبب رفض ناديه.

وأوضح ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسين الشحات وزيزو ومصطفي فتحي هم الأنسب لتعويض محمد صلاح بمنتخب مصر في حال غيابه، والاختيار بينهم يتوقف على احتياجات الجهاز الفني وطريقة اللعب".

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