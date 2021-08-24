ألبا يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر مستجدات المفاوضات بين برشلونة والنجم جوردي ألبا، من أجل خفض راتبه في العقد الحالي.





ويتفاوض البارسا مع العديد من اللاعبين حول خفض الراتب، بسبب معاناة الفريق الكتالوني من أزمة اقتصادية كبيرة.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ألبا وافق على تخفيض راتبه في العقد الحالي بنسبة 25%، لاسيما أنه سيؤجل حصوله على جزء من الأجر المتبقي حتى عام 2024".





وأضافت:"الإجراء الآن داخل الفريق الكاتالوني تحمل العديد من عدم الارتياح، وذلك عقب موافقة جوردي ألبا على طلب البارسا".





وأشارت العديد من التقارير إلي أن إدارة نادي برشلونة ترغب في أن يسير سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو، على خطى ألبا وجيرارد بيكيه في مفاوضات خفض الراتب.





والجدير بالذكر أن جوردي ألبا سبق أن تخدث مؤخرًا بأنه سعيد باللعب في برشلونة، ويتمنى اعتزال كرة القدم هناك.



