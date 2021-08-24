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ألبا يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:34 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر مستجدات المفاوضات بين برشلونة والنجم جوردي ألبا، من أجل خفض راتبه في العقد الحالي.
ويتفاوض البارسا مع العديد من اللاعبين حول خفض الراتب، بسبب معاناة الفريق الكتالوني من أزمة اقتصادية كبيرة.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ألبا وافق على تخفيض راتبه في العقد الحالي بنسبة 25%، لاسيما أنه سيؤجل حصوله على جزء من الأجر المتبقي حتى عام 2024".
وأضافت:"الإجراء الآن داخل الفريق الكاتالوني تحمل العديد من عدم الارتياح، وذلك عقب موافقة جوردي ألبا على طلب البارسا".
وأشارت العديد من التقارير إلي أن إدارة نادي برشلونة ترغب في أن يسير سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو، على خطى ألبا وجيرارد بيكيه في مفاوضات خفض الراتب.
والجدير بالذكر أن جوردي ألبا سبق أن تخدث مؤخرًا بأنه سعيد باللعب في برشلونة، ويتمنى اعتزال كرة القدم هناك.
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