ميدو: إيهاب جلال قرر الرحيل عن الإسماعيلي لهذه الأسباب

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قرر الرحيل عن تدريب الدراويش.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لدي معلومات تفيد بأن إيهاب جلال قرر الرحيل عن الإسماعيلي بعد إنهاء مهمته، وذلك لعدم وجود أي اتفاق حول الموسم الجديد".





وتابع، "أتمنى بقاء إيهاب جلال، مع النادي الإسماعيلي في الموسم المقبل، لكن الأمور واضحة".





فيما علق على لقاء الإسماعيلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، أمس الإثنين.





وقال، "المباراة كانت مملة بسبب تضييع الوقت الكبير جدًا، وللأسف أكثر ما يعيب الكرة المصرية أن هناك لاعيبة بايخة، يتعمدون السقوط مع كل لمسة بسبب وبدون سبب".









واستكمل، "البنك الأهلي يحتاج لنقطة واحدة فقط من المباراتين المقبلتين لضمان بقائه في الممتاز، مع هبوط وادي دجلة مع الإنتاج وأسوان".



