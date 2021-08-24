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تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن انضمام الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويرفض النجم الفرنسي حتى الآن جميع عروض التجديد مع النادي الباريسي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن باريس سان جيرمان أصبح ينتظر اتصال مسئولي ريال مدريد من أجل التفاوض في الصيف الحالي على بيع مبابي.

وأكد البرنامج الإسباني أن مبابي لم يتحدث حتى الآن مع أي شخص عن قراره الخاص بالانتقال إلى ريال مدريد.

ولفت البرنامج الإسباني أن تقارير صحفية ادعت أن مبابي أبلغ أحد زملائه ومديره القني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

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