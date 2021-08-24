علاء وحيد يكشف شروط إيهاب جلال للاستمرار مع الإسماعيلي

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي بإسم نادي الإسماعيلي، عن شروط إيهاب جلال المدير الفني للفريق، للإستمرار مع النادي، فيما عبر عن أسفه من الوضع الذي يمر به النادي في الوقت الحالي.





وقال علاء وحيد، في مكالمة هاتفية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أخجل عندما أقول ضمان الإسماعيلي للبقاء في الممتاز، لكنه كان موسم صعب عانى فيه النادي من مشاكل مادية، وتم حل جزء منها مؤخرًا".





واستكمل، "إيهاب جلال كان طموحه الحصول على المركز الثالث مع الإسماعيلي هذا الموسم، لكنه أشاد بإدارة ولاعبي الاسماعيلي، وطلب بعض التدعيمات للبقاء مع الفريق في الموسم المقبل".





ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة.



