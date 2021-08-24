ريال مدريد يفاوض مدافع جديد

يفكر نادي ريال مدريد الإسباني، في تدعيم خط دفاعه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل صعوبة تحقيق الهدف الرئيسي بالتعاقد مع كيليان مبابي الصيف الحالي.





وظهر خط دفاع نادي ريال مدريد بمستوى متذبذب في أول جولتين من الدوري الإسباني، بعد رحيل رافائيل فاران وسيرجيو راموس، وهو ما جعل النادي يفكر في التعاقد مع صفقة دفاعية جديدة.





ووجه نادي ريال مدريد أنظاره نحو نادي مانشستر سيتي، وتحديدًا مدافعه الإسباني إيمريك لابورت والذي يرغب في مغادرة الفريق قبل نهاية الميركاتو.





ولن يمانع نادي مانشستر سيتي من رحيل إيمريك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن مقابل الحصول على 70 مليون يورو للموافقة على بيعه.





وعانى لابورت من تجاهل بيب جوارديولا على مدار الموسم الماضي باعتماده على روبن دياز وستونز، مما دفعه لطلب الرحيل الصيف الحالي.



