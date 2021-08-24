أحمد مجاهد: سندرس تخفيض عدد أندية الدوري بالموسم الجديد





أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود النية لتخفيض عد أندية الدوري المصري، خلال الموسم الكروي المقبل.





وقال أحمد مجاهد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت:" سوف ندرس تخفيض عدد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الجديد".













وتابع: نفكر في أن يكون عدد عدد أندية الدوري الممتاز من 18 إلى 16 فريقًا، في النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري".





وأختتم:" بعد انتهاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، سيكون هناك اجتماعًا مع الأندية يوم 29 أغسطس".



