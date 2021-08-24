مدافع برشلونة يقترب من الرحيل

أصبح الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة، قريبًا من الاستمرار مع البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم عرضه للبيع منذ انطلاق الميركاتو.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي برشلونة لم يتلقى أن عروض من أجل بيع صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما خرج من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان.





وتابعت الصحيفة، أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه صامويل أومتيتي مع نادي برشلونة، والذي يصل إلى 8 مليون يورو، وقف عائقًا أمام انتقاله إلى أي فريق آخر الصيف الحالي.





وفي ظل استمرار ذلك، فإن فرص استمرار صامويل أومتيتي مع نادي برشلونة تتزايد في الموسم الجديد بعدما لم يتلقِ أي عروض للتعاقد معه الصيف الحالي.





ولن يتمكن نادي برشلونة من فسخ عقد صامويل أومتيتي الصيف الحالي بسبب المخاوف من الدخول في أزمة قانونية حال فسخ عقده بدون إعطاءه الراتب المتبقي بالكامل.



