جهاد جريشة: خطأ مباراة الزمالك والمقاصة هو الأصعب في مسيرتي









أكد جهاد جريشة، الحكم المصري الذي أعلن إعتزاله بشكل رسمي مؤخرًا، أن خطأ مباراة الزمالك ومصر المقاصة الشهير هو الأصعب في مسيرته.





وقال جهاد جريشة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لقطة أحمد سامي، في مباراة الزمالك ومصر المقاصة، هي أصعب خطأ تحكيمي في مسيرتي، لأنها لعبة سهلة جدًا إن رأيتها، لكن لسوء الحظ أنني لم أراها لا أنا ولا أي حكم مساعد خلال المباراة".





وتابع، "لأي حكم إيجابيات وسلبيات، والحكام بشر فمن الطبيعي أن يخطئون، والحكام المصريون يحتاجون للوقت فقط ليتقنوا التعامل مع الـVAR".





وأشار إلى أنه يجب أن يتم تنظيم معسكرات إعداد للحكام المصريين من أجل رفع مستواهم البدني.



