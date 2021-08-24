Advertisements

"على الله" لمحمد رمضان تحقق 4 ملايين مشاهدة بعد 5 ايام من طرحها

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:07 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
حققت أغنية "على الله" لمحمد رمضان 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها ب 5 ايام عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حيث ظهر خلال الكليب بزى بدوى، في الصحراء وممسكا بسلاح فى يديه، بالإضافة لقيادة سيارة خلال الكليب، وتم تصوير الكليب في مرسي مطروح.


الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة بطولة سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد يفاوض مدافع جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

منذ حوالي 5 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي في الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ ثلث ساعة

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ نصف ساعة

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 12 ساعة

موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

07:51 ص

موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

07:01 ص

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

03:23 ص

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

07:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements