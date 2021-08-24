"على الله" لمحمد رمضان تحقق 4 ملايين مشاهدة بعد 5 ايام من طرحها

حققت أغنية "على الله" لمحمد رمضان 4 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها ب 5 ايام عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



حيث ظهر خلال الكليب بزى بدوى، في الصحراء وممسكا بسلاح فى يديه، بالإضافة لقيادة سيارة خلال الكليب، وتم تصوير الكليب في مرسي مطروح.





الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة بطولة سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم.