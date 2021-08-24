موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

ينتظر عشاق الكرة العالمية موعد انطلاق الكلاسيكو الأشهر في العالم بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونه في الموسم الكروي الجديد من الدوري الإسباني والذي انطلق في الخامس عشر من أغسطس الجاري، على أن تكون نهايتها في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة، يوم 22 مايو 2022.





وأسفرت نتائج قرعة الدوري الاسباني "لا ليجا" عن إقامة الكلاسيكو الأول بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني ،مساء يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.





كما تقرر إقامة مباراة العودة بين ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءاً يوم 20 مارس المقبل،على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري.





جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد هو من توج بلقب الدوري عن الموسم الماضي ، فيما حل ريال مدريد وصيفاً، ويليه برشلونة



