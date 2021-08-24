أحمد رفعت يكشف حقيقة رحيله عن المصري

كشف أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، حقيقة رحيله عن صفوف النادي، خلال الفترة المقبلة، كما تردد.





وأوضح أحمد رفعت في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه سعيد بالتواجد في النادي المصري، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأقرب هو استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.





وتابع، "مشاركة المصري في بطولة الكونفدرالية أمر طبيعي لأنه نادٍ كبير، وهدفنا المنافسة على اللقب في الموسم المقبل".





واختتم، "لا أحب الحديث عن الظلم بنادي الزمالك، أجلب اللوم لنفسي أولاً في حال عدم نجاحي بأي مكان".



