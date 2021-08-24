موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد انطلاق منافسات كأس مالك اسبانيا لموسم 2021-2022، حيث تقام في شهر يناير المقبل فى المملكة العربية السعودية، بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين.





ومن المقرر أن يشارك في هذه النسخة من كأس السوبر الإسباني، كل من أتلتيكو مدريد بطل الليجا ووصيفه ريال مدريد وبرشلونة بطل كأس الملك، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.





ويواجه أتليتكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، نظيره أتلتيك بيلباو، على أن يُقام لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الدور نصف النهائي، حيث سيتم خوض مباراتي نصف النهائي يومي 12 و13 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر نفسه.





وبذلك يكون لقاء الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس السوبر، أحد يومي 12 أو 13 يناير المقبل.





جدير بالذكر أن الفريق الملكي حقق لقب كأس ملك إسبانيا على حساب اتلتيكو مدريد، وذلك بعد تغلبه عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية في يناير 2020 في السعودية، بينما فاز أتلتيك بيلباو على البارسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي 2021.



