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ميدو: السولية "مالوش بديل" وتجديد عقده أمرًا ضروريًا في الأهلي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليس له بديل، مشيرًا إلى أن تجديد عقده أمرًا ضروريًا في القلعة الحمراء.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عمرو السولية هو اللاعب الوحيد الذي لا يوجد له بديل في الأهلي، وتجديد تعاقده أهم من تجديد عقد أي لاعب آخر في الفريق".


وتابع، "مباراة الجونة ستكون صعبة علر الأهلي، لأن لاعبي الجونة يلعبون دون أهداف، ولكن دوافع لاعبي الأهلي أكبر".

واستكمل، "إذا تأخر الهدف الأول للزمالك في مرمى الإنتاج الحربي، ستكون مباراة صعبة، لكن إن سجل الزمالك هدف مبكر سيفوز بحفلة أهداف".

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