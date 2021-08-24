موعد مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية المباراة الثانية لإنتر ميلان وذلك في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي، حيث احتل صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 91 نقطة و يسعى الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني الجديد لإسعاد جماهير الفريق والمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى المحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي.





في حين احتل هيلاس فيرونا المركز العاشر في جدول الكالتشيو برصيد 45 نقطة ويسعى للمنافسة بقوة في الموسم الحالي وحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





ومن المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا يوم الأحد 22 أغسطس 2021 على استاد مارك أنتونيو بينتجودي معقل هيلاس فيرونا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



