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موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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⁠ يترقب عشاق الكرة العالمية بداية البطولة الأهم على صعيد الأندية في القارة العجوز وهي دوري أبطال أوروبا.

وتشهد دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي عودة عدد من الأندية صاحبة التاريخ في البطولة بعد طول غياب أبرزها ميلان الإيطالي ثاني أكثر الأندية تتويجا في تاريخ البطولة.

وستقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس 26 أغسطس 2021 في مدينة إسطنبول بتركيا، حيث من المقرر أن تنطلق القرعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفي السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وسيشارك 26 نادي في دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات وينضم إليهم 6 أندية قادمة من التصفيات ليكتمل عدد الأندية المشاركة في الدور الأول.

ومن المنتظر أن تقام قرعة دور الستة عشر من البطولة في 13 ديسمبر المقبل على أن يتم سحب قرعة الدور ربع والدور قبل النهائي في 18 من مارس المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن مواعيد الموسم المقبل بأكملها بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية والتي جاءت كالتالي :-

* مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022:
- مباريات الجولة الأولى: 14 و15 سبتمبر 2021
- مباريات الجولة الثانية: 28 و29 سبتمبر 2021
- مباريات الجولة الثالثة: 19 و20 أكتوبر 2021
- مباريات الجولة الرابعة: 2 و3 نوفمبر 2021
- مباريات الجولة الخامسة: 23 و24 نوفمبر 2021
- مباريات الجولة السادسة: 7 و8 ديسمبر 2021
* مواعيد مباريات دور الـ16 :
- مباريات ذهاب دور الـ16: 15 و16/ 22 و23 فبراير 2022
- مباريات العودة في دور الـ16: 8 و9/ 15و16 فبراير 2022
* مواعيد مباريات دور ربع النهائي:
- مواعيد مباريات الذهاب: 5 و6 أبريل 2022
- مواعيد مباريات العودة: 12 و13 أبريل 2022
* مواعيد مباريات دور نصف النهائي:
- مواعيد مباراتي ذهاب نصف النهائي : 26 و27 أبريل 2022
- مواعيد مباراتي العودة في نصف النهائي 3 و4 مايو 2022

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الـ28 من مايو 2022 على ملعب مدينة بطرسبورج في روسيا.

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