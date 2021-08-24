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كارتيرون يضغط لضم مهاجم سموحة في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك طلبه لمسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء بسرعة حسم صفقة حسام حسن مهاجم سموحة السكندري.

صفقة حسام حسن في الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الملحة في الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب عرضوا خدمات كريم بامبو، لاعب الفريق المعار لصفوف البنك الأهلي على إدارة سموحة من أجل حسم صفقة حسام حسن بالإضافة إلى دفع مقابل مادي.

وتابع المصدر أن هناك احتمالية لعقد صلبة تبادلية خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بين الزمالك و سموحة تقتضي برحيل بامبو إلى النادي السكندري مقابل حسام حسن.

الجدير بالذكر أن فرج عامر رئيس سموحة قد طلب فى وقت سابق الحصول على 40 مليون جنيه لبيع حسام حسن، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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