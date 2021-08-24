حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

تحدث مصدر مطلع في جهاز كرة القدم في الأهلي عن الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن رحيل سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم عن منصبه.





وأفاد المصدر بأن تداول مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت هدفه التأثير على استقرار القلعة الحمراء.





وأكد المصدر أنه لا توجد نية لرحيل سيد عبد الحفيظ وأن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب متمسك باستمراره ويقدرون دوره جيدا داخل الفريق، حيث أن الأهلي يثق جيدا في مدير كرة القدم.





جدير بالذكر أن الأهلي ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري المصري في الموسم الحالي وذلك عقب تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.



