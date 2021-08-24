تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ارسنال ظهر السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وكان نادي مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا الجولة الماضية على حساب نوريتش سيتي بينما خسر فريق ارسنال امام نظيره فريق تشيلسي.



