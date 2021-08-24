رانيا فريد شوقي تحتفل بالذكرى السادسة لزواجها بهذة الطريقة

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بعيد جوازاها السادس من تامر الصراف، حيث نشرت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو مجمع بصورهم.



وعلقت قائلة:"وجودك بجانبي يجعلني أسعد شخص وأكثر امتنانًا وحظًا في العالم، ذكرى سنوية سعيدة لرفيق روحي، أشكرك على حبي لكونك مهتمًا ومحبًا وداعمًا".



وأضافت "كل سنة وانت حبيبي عيد جوازنا السادس عقبال العمر كله يارب".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، هو مسلسل" ولاد ناس "، وهو بطولة إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، رانيا فريد شوقي، محمد عز، أحمد صيام، صبري فواز، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.