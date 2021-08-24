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بهذه الطريقة.. محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع عمرو دياب

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان محمد لطفى، ذكرياته، مع الفنان عمرو دياب، والمنتج حمادة إسماعيل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد لطفى، صورة له، مع عمرو دياب وحمادة إسماعيل، وعلق عليها "أ‏حلى الذكريات، عِشرة العمر، الهضبة، وحمادة إسماعيل"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

يذكر أن اخر اعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى

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