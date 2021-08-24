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رغم جمالهن.. فنانات يرفضن الزواج رغم تخطيهن سن الأربعين

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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هناك مجموعة من النجمات اللاتي يتميزن بجمال خاص، ورغم ذلك نجدهن يرفضن فكرة الزواج، فإحداهن تنتظر الحب الحقيقي والأخرى قررت أن تعيش لنفسها بدون زواج.


نرصد لكم هؤلاء النجمات..

أروى جودة
بلغت أروى الـ41 عامًا دون أن تتزوج، وكانت قد ارتبطت بالمطرب التركي أوزجان دينيز، ولكن لم تتم الخطبة بسبب ارتباط المطرب بتركيا وتعلق أروى الشديد بأهلها في مصر.

مي عز الدين
تجاوزت مي الأربعين، وطوال فترة حياتها ارتبطت مرة واحدة بلاعب كرة القدم الشهير محمد زيدان ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة.



إليسا
وصلت النجمة إليسا إلى سن الـ49 دون أن تتزوج وصرحت من قبل أنها لم تندم على ذلك مشيرة إلى أن هناك أمور كثيرة أخرى أهم من الزواج كالعمل.

نرمين الفقي
بلغت النجمة نرمين الفقي سن الـ49 وبالرغم من جمالها الشديد فهي لم تتزوج حتى الآن، وقالت نرمين من قبل إن سبب عدم زواجها هو خوف والدتها الشديد عليها.

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