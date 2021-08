على خطى عمر الشريف.. ٥ نجوم مصريين وصلوا إلى العالمية

نجح النجم عمر الشريف في أن يصبح أيقونة في عالم الفن في الخارج، حيث رشح لجائزة الأوسكار، وحصل على ثلاث جوائز غولدن غلوب، ومهد الطريق لممثلين مصريين آخرين للوصول إلى مكانة عالمية.

و يرصد "الفجر الفني" فيما يلي قائمة بممثلين مصريين آخرين بهوليوود.





مينا مسعود

هو ممثل ومغنى كندي من أصل مصري معروف بتأديته دور البطولة لفيلم علاء الدين الذي صدر عام 2019، حيث استقرت شركة ديزني عليه للعب دور علاء الدين في النسخة الواقعية للفيلم في يوليو 2017، كما لعب دور طارق القصار في المسلسل التلفزيوني جاك رايان، كما كان له دور في مسلسل نيكيتا في الموسم الأول، وقام بالمشاركة بالأداء الصوتي في لعبة واتش دوغز 2.









سامي الشيخ

سامي الشيخ هو ممثل مصري، مقيم ما بين لوس أنجلوس والقاهرة، كانت بدايته الفنية عام 2007 حين شارك في المسلسل الشهير (The Big Bang Theory)، شارك بعدها في العديد من الأعمال الأمريكية، والتي من أبرزها فيلم (Transformers : Dark of the Moon) عام 2011.

و أخر أعماله العالمية كانت من خلال فيلم " Lone Survivor"، فقد كانت يجسد شخصية تدعى طارق، و تم إنتاج هذا الفيلم في عام 2014، أما بالنسبة لآخر أعماله المصرية فقد كانت من خلال فيلم "كدبة بيضا"، التي تدور أحداثه حول شاب مصري (أحمد) يقع في حب فتاة أمريكية (كريستي)، يصحبها معه إلى القاهرة لكي يتزوجها، وهنا تقع العديد من المفارقات بسبب اختلاف الحياة والعادات والتقاليد.





أمير المصري

يعرف بعض الجمهور الممثل الشاب أمير المصري من خلال فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، و لكن الممثل انتقل منذ ذلك الحين للعيش في المملكة المتحدة، ثم التحق للدراسة في مدرسة LAMDA الدرامية المرموقة، و ظهر في فيلم Rose Water بشخصية تدعى علي رزق، و ظهر أيضًا في "Rude Boys".

وبالإضافة إلى ظهور الممثل جنبًا إلى جنب مع الممثل العالمي توم هيدلستون في المسلسل القصير The Night Manager، وتدور أحداث المسلسل حول مدير فندق في القاهرة تم تجنيده في الدائرة المقربة لتاجر أسلحة، وتعتبر أخر أعماله هو مسلسل the one""، حيث ظهر بشخصية تدعى بن ناصر.





رامي مالك

هو ممثل أمريكي شاب من اصل مصري، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل بإنديانا، بدأ مسيرته التمثيلية عام 2004 من خلال الظهور كضيف شرف في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها (Medium) و (Gilmore Girls)، إلى أن حصل على الدور الذي كان السبب في شهرته في مسلسل (The War at Home) عام 2005، ثم شارك في سلسلة أفلام (Night at the Museum) أعوام 2006 و 2009 و 2014.

وحصل النجم المصري العالمي رامي مالك على العديد من الجوائز العالمية، فقد فاز رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن أدائه لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم "بوهيميان رابسودي" في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة الـ91 في لوس انجليس عام 2019، و أيضًا بجائزة Critic’s Choice Award، فضلاً عن ترشيحه لجائزة Emmy.





ميدو حمادة

هو ممثل ألماني مصري لعب عده أدوارا في السينما والمسرح والتلفزيون، و تخرج حمادة من مدرسة أكسفورد للدراما، وهو يعيش في لندن في إنكلترا، وتشمل الأدوار التي قام بها أحمد شاه مسعود في السلسلة التلفزيونية المصغرة الطريق إلى 11 / 9 ولعب أدوار صغيره في عده مسلسلات تلفزيونيه بريطانية.