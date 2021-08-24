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وزير التعليم العالي عن كورونا: لا أحد يتوقع ماذا سيحدث الفترة المقبلة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة وضعت خطة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بلقاح كورونا، معقبًا: "لا أحد يتوقع ماذا سيحدث الفترة المقبلة، في ظل تغير أوضاع الجائحة، لكان كافة السيناريوهات ستكون مطروحة".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،مساء الاثنين، إن وزارة التعليم العالي رصدت 3.3 مليون شخص سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا، معقبًا: "لدينا تخوف وحذرون بشأن وضع إصابات كورونا الشهر المقبل".

وأشار إلى أن انتشار المتحور ضعيف ولقاحات كورونا أثبتت قدرتها على خفض حدة الأعراض ونسبة الوفيات، مضيفًا أن الموجة الرابعة ليست بشدة حالات المراحل الثلاث، مستطردًا:"معظم الحالات لا تصل إلى الشدة والأعراض المزمنة القوية، نسطيع القول أن الموجة الرابعة أقل حدة".

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا التعليم العالي

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