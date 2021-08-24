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"الصحة": مصر تشهد زيادة منتظمة في إصابات كورونا

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تشهد زيادة طفيفة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها زيادة منتظمة.

وأكد "عبدالفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من الممكن القضاء على زيادة الحالات بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتطعيم.

وأضاف أن فيروس كورونا هو مرض تنفسي بالمقام الأول مع بعض الأعراض الأخرى، وهذا النمط لم يتغير في الإصابات الجديدة، معلقًا: "ربنا كارمنا إن كل اللقاحات الموجودة فعالة ضد المتحورات الموجودة"، مؤكدًا أن اللقاحات هي طوق النجاة.

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