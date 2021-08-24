"الصحة": مصر تشهد زيادة منتظمة في إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تشهد زيادة طفيفة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها زيادة منتظمة.





وأكد "عبدالفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من الممكن القضاء على زيادة الحالات بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتطعيم.



