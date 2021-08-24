Advertisements

شبورة مائية صباحًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين.

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الثلاثاء طقس اليوم درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة الان درجة الحرارة درجات الحرارة الطقس الارصاد اليوم الأرصاد

أخبار تهمك

الأهلي يضغط من أجل حسم صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ حوالي 12 ساعة

ماكينة أهداف متحركة.. الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الرابعة

منذ حوالي 9 ساعات

تطور مثير في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 10 ساعات

موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ ثلث ساعة

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 21 دقيقة

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

منذ حوالي 5 ساعات

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

منذ 33 دقيقة

ريال مدريد يفاوض مدافع جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يحسم موقفه من ضم قاهر الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي في الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار لريال مدريد.. عملاق الدوري الفرنسي يحدد سعر بيع نجمه

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

شديد الحرارة نهارًا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأحد

احذروا الشبورة الصباحية.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

"انخفاض درجات الحرارة".. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

رغم انخفاض درجات الحرارة.. خبرء الأرصاد يحذرون من طقس الأيام المقبلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:36 م

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

نصائح مهمة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة

07:51 ص

موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

07:01 ص

عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في البحيرة

03:23 ص

حقيقة رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

07:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements