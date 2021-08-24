شبورة مائية صباحًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة، مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.



