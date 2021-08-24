وبروتوكول عمل بين زراعة الفيوم وبنك الجينات

قام الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بالتواصل مع بنك الجينات التابع لمركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتورة نيفين عبد الفتاح، حيث قامت اللجنة اليوم بمرافقة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الدكتور حسام عبد المقصود والدكتور طارق نور الدين للمعاينة على الطبيعه لمزارع التين الرمادي بمركز الفيوم وأخذ عينات للفحص من النباتات ولإعطاء وصف تفصيلي عن هذا المحصول من حيث التراكيب الوراثية ومدي التقارب بينها وبين التراكيب الوراثية المحفوظة بالبنك، وذلك بحضور المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم والمهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة بالإدارة.



وتم طرح بروتوكول عمل بين مديرية الزراعة بالفيوم وبنك الجينات التابع لمركز البحوث الزراعية لاستكمال تلك الأعمال.



حيث أوضح وكيل الوزارة عن وجود خطة للمديرية للحفاظ على مجموعة من النباتات المنقرضة أو التي بدأت تندثر بالاشتراك مع البنك، وذلك للحفاظ على التراكيب الوراثية لهذة المحاصيل ووضع خطة للتطوير في زراعتها للأقلمة مع الظروف الحالية.



ويوجد اتجاه آخر هو التعاون مع قسم بحوث تربية الفاكهة بمعهد بحوث البساتين وذلك للوصول إلى أهم العمليات البستانية التي من شأنها تحقيق أعلى استفادة من محاصيل الفاكهة المختلفة لتحقيق اعلي إنتاجية وصفات جودة عالية.

