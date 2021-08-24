صعود فريقي سنهور وجبلة للدور قبل النهائي بدورى مستقبل وطن بالفيوم

انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعى تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، تستمر فعاليات دوري حزب مستقبل وطن بمركز سنورس بمحافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالمحافظة، وذلك بحضور أمين المركز عمر النجار حيث استهدفت أمانة سنورس تمثيل الفرق من جميع الوحدات الحزبية بدوري مستقبل وطن حيث أسفرت مباريات اليوم عن فوز سنهور على دوار جبلة وضمان صعودهما للدور قبل النهائي.



أشار أمين الحزب بالمركز أن الدوري يستهدف، توفير الفرصة لجموع الشباب على مستوى المحافظة واكتشاف قطاع كبير من المواهب التى لم يتم اكتشافها ودعمها وأن دورى مستقبل وطن يعد فرصه ذهبية لتحقيق حلم أي شاب لدية الموهبه الحقيقية في ممارسة رياضة كرة القدم.