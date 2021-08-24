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فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:38 ص
ساسي
ساسي
محمد زويد
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فجر مصدر مقرب من التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك مفاجأة غير متوقعة يجهزها اللاعب للإدارة القلعة البيضاء خلال الساعات المقبلة.

وأكد المصدر أن المحترف التونسي فرجاني ساسي سيرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك للمطالبة بالحصول على مكافأة بطولة الدوري باعتباره لاعبا في صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيستند إلى اللوائح وشكوى النادي في الفيفا باعتبار أن الحصول على المكافأة حق له بعدما شارك مع الفريق خلال الموسم الجاري ورحل بعد انتهاء عقده مع الفريق.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز، في التاسعة مساء، اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي.

جدير بالذكر أن فرجاني ساسي رحل مؤخرا لصفوف الدحيل القطري لمدة ٣ مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

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ساسي الزمالك

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