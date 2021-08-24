2698 إصابة و99 وفاة جديدة بكورونا في كولومبيا

أعلنت السلطات الصحية في كولومبيا، اليوم الاثنين، تسجيل 2698 إصابة و99 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في كولومبيا بواقع 2698 حالة، مقابل 2640 الأحد، لتصل الحصيلة العامة إلى 4.892.

ورصدت وزارة الصحة الكولومبية، 99 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 95 الأحد، و685 الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 124315.

وسجلت وزارة الصحة الكولومبية 3210 حالات شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 4.722 حالة.