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اليوم .. سعد الدين الهلالي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:41 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تستضيف جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء،  الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد الخشت ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للحديث عن "بناء الإنسان وتطوير العقل المصري" وذلك ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي بدأته الجامعة من 21 أغسطس ويستمر حتى 14 سبتمبر في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح يجيب فيه المحاضرون عن تساؤلات الطلاب في الموضوعات المختلفة التي تشغلهم، بما يعزز لدى الشباب لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل.

يذكر أن معسكر قادة المستقبل يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب ويضم المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.

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