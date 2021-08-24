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تشكيل ارسنال المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:41 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي ارسنال ظهر السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع: تيرني، هولدينج، ماري، بن وايت.
خط الوسط: تشاكا، ساكا، سميث روي.
خط الهجوم: بيبي، اوبامينج، ويليان.

الكلمات المفتاحية

مانشسترسيتي ارسنال

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