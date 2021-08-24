الطالع الفلكى الثّلاثَاء 24/8/2021..زَهْرَة سُهِيل!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى العاشرة و8 دقائق صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 18 مِسْرِى قبطى ، 24 آب رُومى ، 16 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - دى إنسانة رَئِيأَة أوى ، شوف صُورتها وإنتا تعرف كل حاجة. (حسين فهمى من فيلم أجمل أيام حياتى-1974)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن و مواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة النثرة لتدخل منزلة الطرفة ، وسُمّيت بالطرفة لأنها نجمان يقعان أمام عينىْ الأسد (بعد نثرة/عطسة الأسد) فيُقال طَرَفَ فُلان أى رَفَع طَرْفَهُ فَنَظَرْ،وقُدّام النجميْن ستة أنجم صغار يُسميها العرب بالأشفار ، وهذه المنزلة أيضاً من ضمن كوكبة بُرج الأسد، يتوافق ظهور الطرفة مع مولد نجم سُهيل فى الـ 24 من أغسطس اليوم بمشيئة الله تَعَالى وكثيراً ما يتم الخلط عند الرّصد بين نجمىْ الطرفة وبين نجم سُهيل لكن المسافة بينهما بعيدة فنجم سُهيل يكون فى أقصى الجنوب.





فيها إبتداء نضج الليمون والرّمان وطيب تناوله وأوان غرس النخل ووجود سائر الفواكه، وأشهر شيء فيها هو نضوج التمر ونزوله إلى الأسواق يبرد فيها الجوّ آخر الليل ويتحسن الطقس نهاراً خصوصا في الصباح والمساء مع استمرار الحرّ في وسط النهار، ترتفع نسبة الرطوبة على السواحل وتسمى هذه الفترة بوعكات سهيل، والطرفة آخر نجوم الصيف يُنصح فيها بكثرة سقي المزروعات ويتم فيها زراعة فسائل النخيل وهى بداية فصل الخريف عند الفلاحين وزراعة المحاصيل الخريفيّة ، ويقومون بنشر أقمشة الصوف والجوخ وتعريضها للهواء مخافة أن تنخرها السّوس فى هذا التوقيت ، تقول العرب (إذا طلعت الطرفة بكرت الخرفة وكثرت الطرفة وهانت للضيف الكلفة) أى خرفة التمر تبكر في وقت طلوعه وتكثرالطرفة/ الحصاد ، وتهون الكلفة للضيف لكثرة التمر في ذلك الوقت ، ويقولون (إذا طلع سُهيل بَرَدَ الليل، وخِيفَ السّيل).

*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنانة آثارالحكيم فكل عام وهِىَ بألف خير، تَزَامَنَ ميلادها مع مَوْلد نَجْمَىْ سُهيل باليمن والشعرى اليمانيّة بمصر، هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم آثارالحكيم محمُود مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتجية لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(أفروديت)،(زهرة لوتس ورديّة اللون)،(المرأة الغزالة)،(شُهرَةٌ وحَيَاء)،(أميرة الكئوس/فى التاروت)،(ضوء نادر)،(نحلات العسل)،(الشجاعة القصوى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إذا كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، حكمة مفادها أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الثور: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن وأبيه أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين أحد أفراد أسرتك إن وُجد.





برج الجوزاء: إبتعد قدر جهدك عن الأماكن والأشخاص المشبوهين ، إنتقِ الأصحاب والمعارف مِمّن لهم سُمعة نظيفة، مِن جاورْالسّعيد يسعد.





برج السّرطان: لا تجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج الأسد: لا تُقلّل من شأن الآخرين مهما صغر دورهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.

برج العذراء: الجميع يُثبّت عينه عليك مُؤكدين وجوب إستثمارهذه الأناقة على الجبهة العاطفية ، يبدو كلامهم منطقياً بوجود فرصة لمشروع زواج، أو إصلاح.





برج الميزان: الأكثر عطفاً على الضعفاء مواليد الميزان الذين لايتمتعون بنزهة دون إسعاد فقير أو يتيم بدراهم ولو قليلة ،وهذا عشم الناس فيك.





برج العقرب: أحد الأيام التى يكون الخط البيانى لك بدنياً ونفسياً فى الإرتفاع ، وظف نشاطك لإنهاء أكبر جزء من الأعمال التى تجدها ثقيلة فى الأيام العادية.





برج القوس: تمسّك بثباتك الإنفعالى إن واجهت ظروفاً مستفزّة،الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج الجدى: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم بكلمة طيّبة ووجه بشوش ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الدّلو: السّيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشكلة فحاول قدرإمكانك تقليص آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الحوت: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، مُعادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.



