في هذا الموعد.. فارس كرم يحيي حفلاً غنائياً في سوريا





يستعد المطرب فارس كرم، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً، في سوريا، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري.



وفي سياق آخر، أعلن المطرب فارس كرم، مؤخراً عن قدوم مولودته الأولى من زوجته هبة عزيز، والتي أطلق عليها اسم "مريم"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال فارس كرم ألبوم 44:36 والذي تضمن 12 أغنية، منهم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقني صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللي راحوا، والله عليك".



