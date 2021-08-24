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عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:00 ص
غدير احمد
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يستمر مسؤولو نادى الزمالك في تكثيف مفاوضاتهم مع إدارة بيراميدز، من أجل محاولة الظفر بخدمات أحمد أيمن منصور خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
واشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن توجد رغبة قوية من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون في الظفر بخدمات أحمد أيمن منصور فى الموسم الجديد، وذلك نظرًا لقدرات اللاعب على اللعب فى أكثر من مركز سواء فى خط الدفاع أو مركز الظهير الأيسر.
ويحاول مسؤولو نادى الزمالك للوصول إلى اتفاق مع إدارة فريق بيراميدز بشأن الصفقة، سواء من خلال دخول اللاعب فى صفقة تبادلية مع لاعب فى القلعة البيضاء أو دفع مقابل مالى.
وشارك أحمد أيمن منصور مع نادي بيراميدز فى الموسم الحالى 26 لقاء، ويعتبر من العناصر المهمة والأساسية فى الفريق.
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي مساءً اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 33 لمسابقة الدوري الممتاز .
وخاض الزمالك حتى الان 32 مباراة في الدوري الممتاز، نجح في الفوز بـ 23 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراتين فقط أمام الأهلى والمحلة .
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