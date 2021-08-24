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عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
غدير احمد
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يستمر مسؤولو نادى الزمالك في تكثيف مفاوضاتهم مع إدارة بيراميدز، من أجل محاولة الظفر بخدمات أحمد أيمن منصور خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
واشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن توجد رغبة قوية من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون في الظفر بخدمات أحمد أيمن منصور فى الموسم الجديد، وذلك نظرًا لقدرات اللاعب على اللعب فى أكثر من مركز سواء فى خط الدفاع أو مركز الظهير الأيسر.
ويحاول مسؤولو نادى الزمالك للوصول إلى اتفاق مع إدارة فريق بيراميدز بشأن الصفقة، سواء من خلال دخول اللاعب فى صفقة تبادلية مع لاعب فى القلعة البيضاء أو دفع مقابل مالى.
وشارك أحمد أيمن منصور مع نادي بيراميدز فى الموسم الحالى 26 لقاء، ويعتبر من العناصر المهمة والأساسية فى الفريق.
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي مساءً اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 33 لمسابقة الدوري الممتاز .
وخاض الزمالك حتى الان 32 مباراة في الدوري الممتاز، نجح في الفوز بـ 23 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراتين فقط أمام الأهلى والمحلة .

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