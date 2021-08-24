موسيماني يقرر رحيل ثنائي "مفاجأة" عن الأهلي

منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.





واستقر موسيماني على رحيل كلا من سعد سمير وكريم نيدفد في الميركاتو المقبل بسبب عدم قناعاته بقدرات الثنائي وعدم ظهورهما بالشكل المطلوب في تدريبات الفريق.





وحسب مصدر بالأهلي ، فإن الثنائي سعد سمير ونيدفد اقتربا من فريق فاركو الصاعد حديثا للدوري الممتاز لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد العرض الشفهي الذي تلقاه مسئولو القلعة الحمراء.





ومن المنتظر أن يحسم الاهلي عدد من الملفات بشأن الراحلين والمعارين خلال الساعات القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.